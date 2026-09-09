Жителя Белгородской области приговорили к 19 годам за подготовку теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил 63-летнего жителя Белгородской области к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене и подготовке теракта, сообщили в пресс-службе суда.

По версии суда, Олег З. согласился сотрудничать с сотрудником СБУ и получил задание организовать подрыв служебного автомобиля военно-гражданской администрации Харьковской области с её сотрудниками. Он должен был выяснить расположение здания ВГА, график работы и места стоянки транспорта. Затем ему предстояло забрать из тайника элементы взрывных устройств, собрать их и установить под днищем автомобиля.

В феврале 2025 года мужчина прошёл обучение в Киеве, а в марте снимал здание администрации и прилегающую территорию в Белгороде. Позже он забрал из тайника два контейнера с компонентами СВУ и перевёз их в подсобное помещение рядом со своим домом.

Совершить подрыв россиянин не смог: элементы устройств обнаружили и изъяли правоохранители. На заседании подсудимый полностью признал вину. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в 600 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее гражданин Украины получил 24 года за подготовку подрыва железнодорожных путей на Кубани. По версии следствия, он связался с представителем СБУ, забрал из тайника самодельное взрывное устройство и изучил маршруты подъезда и отхода. Задержание позволило пресечь план до того, как обвиняемый успел перейти к подрыву.