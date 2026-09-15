Экс-губернатор Смирнов стал портным в тюрьме. Теперь он шьёт форму военным, которых обворовывал

Бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов начал трудиться портным в колонии строгого режима № 5, расположенной в орловском посёлке Нарышкино. Осуждённый чиновник занимается пошивом обмундирования, в том числе выполняя заказы оборонного ведомства, пишет Mash.

Ежемесячный доход арестанта держится на уровне МРОТ и составляет примерно 23 тысячи рублей. Однако на руки экс-чиновник получает лишь около пяти тысяч: половину суммы удерживают для погашения судебного взыскания, а ещё порядка 30% списывают на лагерное содержание.

Суд назначил фигуранту штраф в размере 400 миллионов рублей. С учётом текущих заработков на полное закрытие этого финансового обязательства осужденному потребовалось бы приблизительно три тысячелетия.

Аналогичная участь постигла и соратника экс-руководителя: бывший заместитель Алексей Дедов также сидит за швейным станком, но отбывает наказание в курской ИК-9.

Дело на Смирнова завели весной 2025 года после задержания по подозрению в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве оборонительных сооружений. Позже ему добавили обвинение во взятках: в 2022–2023 годах он с заместителем Алексеем Дедовым получил через посредника более 20 млн рублей за покровительство подрядчикам. Экс-губернатор признал вину, заявив, что взятки он брал из-за контузии. Ему предстоит выплатить 400 млн штрафа и вернуть 20 млн взяток.