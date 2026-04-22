Осуждённый на 14 лет экс-губернатор Смирнов станет пекарем в ИК-9 под Курском

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, осужденный на 14 лет строгого режима, будет печь хлеб в исправительной колонии № 9 под Курском. Приговор, вынесенный в его родном городе, отправил его в ближайшую тюрьму, где заключенные трудятся в швейных и хлебопекарных цехах.

Как пишет Mash, примечательно, что от услуг адвоката Смирнов отказался, получив отказ от специалиста, который не хочет иметь дел с «коррупционерами и теми, чьи руки в крови».

Опытный московский адвокат Александр Бессмельцев, имеющий 40-летний стаж, отказался от защиты Смирнова. Изначально Бессмельцев сам предложил свои услуги, однако после вынесения приговора он выразил разочарование, заявив, что не желает представлять интересы лиц, обвиняемых в хищении государственных средств, насилии, торговле наркотиками или совершении тяжких преступлений. В результате Смирнов оказался в затруднительном положении: он ещё не подал апелляцию на приговор, а срок для её подачи истекает на этой неделе.

Представители УФСИН сообщили, что Смирнов имеет возможность подать заявление на перевод в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту проживания его родственников, например, к Красногорску, где проживает его жена. Однако этот процесс сопряжён со значительными бюрократическими сложностями, а в Московской области отсутствуют колонии строгого режима.

История Смирнова тянулась с весны 2025 года. Бывшего губернатора задержали в рамках расследования о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Позже в отдельном уголовном деле ему предъявили обвинение уже во взятках. По версии следствия, в 2022–2023 годах Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов получили через посредника более 20 млн рублей за покровительство подрядчикам и заключение контрактов, в том числе связанных с ремонтом объектов и строительством оборонительных линий. Экс-чиновник признал вину и заявил, что брал взятки из-за контузии. Ему предстоит не только заплатить штраф в 400 млн рублей, но и вернуть сумму взятой — 20 млн.

Смирнов возглавлял Курскую область до декабря 2024 года, а до этого несколько месяцев работал в статусе врио губернатора. В последние месяцы дело стало одним из самых громких коррупционных процессов в регионе.