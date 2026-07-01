Суд отказался смягчить приговор бывшему курскому губернатору Смирнову

Курский областной суд оставил в силе приговор бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, осуждённому за получение взяток в особо крупном размере. Экс-чиновник проведёт 14 лет в колонии строгого режима и выплатит штраф в 400 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Апелляционная жалоба Смирнова рассматривалась с начала июня, но вышестоящая инстанция не нашла оснований для смягчения наказания. Помимо срока и штрафа, бывшего губернатора лишили звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ», а также взыскали с него сумму, равную полученным взяткам.

Дело на Смирнова завели весной 2025 года после задержания по подозрению в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве оборонительных сооружений. Позже ему добавили обвинение во взятках: в 2022–2023 годах он с заместителем Алексеем Дедовым получил через посредника более 20 млн рублей за покровительство подрядчикам. Экс-губернатор признал вину, заявив, что взятки он брал из-за контузии. Ему предстоит выплатить 400 млн штрафа и вернуть 20 млн взяток.