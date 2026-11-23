В правительстве Мурманской области проводятся следственные действия. Региональные власти оказывают правоохранительным органам необходимое содействие, сообщила министр информационной политики области Ирина Бринькова.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что губернатор Андрей Чибис даёт показания следователям в Москве.

Ранее Life.ru сообщал со ссылкой на SHOT, что Чибис находится у следователей в столице. По информации Telegram-канала, правоохранители проверяют возможные злоупотребления при заключении государственных контрактов на ремонт дорог в Мурманской области.