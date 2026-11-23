В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) по уголовному делу о хищении 360 миллионов рублей из бюджета. В ходе следственных мероприятий задержали начальника управления программ и проектов в сфере национальной политики Анастасию Берновскую. Об этом сообщает газета «Известия».

Силовики пришли в офис ведомства на 13-м этаже здания в районе Москва-Сити. Как рассказал корреспондент издания Игорь Капориков, утренняя планёрка была прервана правоохранителями. Сотрудники проводили обыски в кабинетах и изымали документы.

По данным журналистов, расследование связано с предполагаемым хищением бюджетных средств, предназначенных для духовно-просветительских мероприятий на территориях, вошедших в состав России. Следствие считает, что в 2024 году чиновники помогали предпринимателям получать государственные субсидии под видом организации образовательных проектов и проведения социологических опросов.

Однако компании, которым выделялись деньги, предположительно, не выполняли предусмотренные соглашениями работы. Вместо реальных результатов они предоставляли в агентство фиктивную отчётность, позволявшую обосновать расходование бюджетных средств.

Берновская стала очередной фигуранткой расследования. Ещё 21 октября были задержаны заместитель руководителя ФАДН Арина Ямкова, начальник управления по работе с иностранными гражданами Иван Власов и заместитель директора ФГБУ «Дом народов России» Евгений Соловьёв. Их подозревают в причастности к предполагаемой схеме хищений.

По информации журналистов, фигурантам предъявлены обвинения. Следствие намерено добиваться их заключения под стражу. При этом окончательные решения об избрании мер пресечения принимаются судом.

Ранее Life.ru сообщал о задержании начальника одного из управлений ФАДН Сергея Разживина. В январе 2026 года его задержали в рамках расследования уголовного дела о должностных преступлениях. Чиновник руководил направлением, связанным с мониторингом межнациональных отношений и профилактикой экстремизма.