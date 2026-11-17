Утром вторника, 17 ноября, следователи пришли с обысками в офис компании «Нева-Балт СПб» и домой к её гендиректору Герману Яковлеву. Поводом стали новые обстоятельства дела бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, сообщает 78.ru.

По данным издания, следствие проверяет контракты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Подрядчику предстояло установить и настроить освещение в зданиях и на территории академии, чтобы сократить расход электричества.