СК провёл обыски в «Нева-Балт СПб» по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Обложка © ТАСС / Юлия Морозова
Утром вторника, 17 ноября, следователи пришли с обысками в офис компании «Нева-Балт СПб» и домой к её гендиректору Герману Яковлеву. Поводом стали новые обстоятельства дела бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, сообщает 78.ru.
По данным издания, следствие проверяет контракты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Подрядчику предстояло установить и настроить освещение в зданиях и на территории академии, чтобы сократить расход электричества.
По версии следствия, генерал помогал петербургской фирме получать эти заказы по завышенным ценам. Помимо Булгакова и Яковлева, по делу проходит однокурсник офицера Геннадий Селезнёв.
Напомним, 26 июля 2024 года ФСБ сообщила о задержании бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Генерала отправили в СИЗО. В августе ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Булгаков вину не признал. После завершения расследования прокуратура вернула дело следователям из-за вопросов к экспертизе и расчёту ущерба.