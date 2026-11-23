SHOT: Губернатор Мурманской области Чибис даёт показания следователям в Москве
Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис даёт показания следователям в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.
По информации издания, глава региона в настоящее время находится в столице и даёт показания правоохранителям. При этом подробности беседы, а также её возможные причины пока не раскрываются.
Андрей Чибис руководит Мурманской областью с 2019 года. До назначения на губернаторский пост он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Ранее Life.ru сообщал об аресте бывшего вице-спикера Мурманской областной думы Геннадия Степахно. Его обвинили в государственной измене: по версии регионального управления ФСБ, экс-депутат собирал и передавал украинской стороне сведения об инженерных объектах. Суд отправил его под стражу на два месяца.