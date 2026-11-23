Губернатор Мурманской области Андрей Чибис даёт показания следователям в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

По информации издания, глава региона в настоящее время находится в столице и даёт показания правоохранителям. При этом подробности беседы, а также её возможные причины пока не раскрываются.

Андрей Чибис руководит Мурманской областью с 2019 года. До назначения на губернаторский пост он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.