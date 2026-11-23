Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый в получении многомиллионных взяток, заявил о желании отправиться в зону специальной военной операции. С соответствующей просьбой он выступил в последнем слове на судебном заседании, сообщает ТАСС.

«Дальнейшая моя судьба имеет смысл, только если я пойду на специальную военную операцию. Я думаю, только там я смогу принести пользу. Обязательно попрошусь в действующее подразделение», — сказал экс-градоначальник.

Логинову вменяют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходят бывший заместитель мэра Алексей Давыдов, экс-руководитель муниципального предприятия Евгений Жвакин, бывший депутат горсовета Павел Креско и Татьяна Сухова. Давыдов также обвиняется во взяточничестве, остальные фигуранты — в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения.