Гособвинение попросило приговорить бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокурор Роман Тютюник предложил на 12 лет запретить ему занимать муниципальные должности и лишить классного чина. Приговора пока нет.

Прокуратура также потребовала конфисковать деньги, валюту, недвижимость и транспорт экс-главы города. Непокрытую часть взятки — свыше 200 млн рублей — обвинение просит взыскать в доход государства за счёт совместного имущества Логинова и его супруги.

По версии обвинения, Логинов потребовал от дорожных подрядчиков 10% от стоимости муниципальных контрактов. Для бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова прокурор запросил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей.