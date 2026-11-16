Для бывшего мэра Красноярска запросили 13 лет за взятки на 260 млн рублей
Прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-мэра Красноярска Логинова
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Гособвинение попросило приговорить бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокурор Роман Тютюник предложил на 12 лет запретить ему занимать муниципальные должности и лишить классного чина. Приговора пока нет.
Прокуратура также потребовала конфисковать деньги, валюту, недвижимость и транспорт экс-главы города. Непокрытую часть взятки — свыше 200 млн рублей — обвинение просит взыскать в доход государства за счёт совместного имущества Логинова и его супруги.
По версии обвинения, Логинов потребовал от дорожных подрядчиков 10% от стоимости муниципальных контрактов. Для бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова прокурор запросил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей.
Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года. 10 июня Басманный районный суд Москвы арестовал экс-чиновника по обвинению в получении взяток на 264 миллиона рублей. В деле, кроме экс-политика, есть ещё семь фигурантов.
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