Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, обвиняемый в коррупционных преступлениях, увлекался дорогостоящей охотой на экзотических животных в Африке. На такие поездки он мог тратить десятки тысяч долларов, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

«Логвиненко увлекался африканским сафари — экзотической охотой на краснокнижных животных. Это стоит десятки тысяч долларов», — рассказал собеседник агентства.

Охота была не единственным дорогостоящим увлечением бывшего чиновника. Логвиненко также коллекционировал элитные наручные часы. Во время обысков правоохранители обнаружили коллекцию, стоимость которой оценили примерно в 12 миллионов рублей.

Подробности о расходах экс-главы Ростова появились на фоне расследования уголовного дела. Логвиненко обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Другие сотрудники городской администрации стали фигурантами дела о посредничестве во взяточничестве, а представитель коммерческих структур — о даче взятки.

Параллельно Генпрокуратура добивается обращения в доход государства имущества бывшего чиновника и связанных с ним лиц почти на 1,6 миллиарда рублей. Часть активов могла быть приобретена на средства, происхождение которых не подтверждается официальными доходами ответчиков. Сам Логвиненко вину не признаёт.

Логвиненко возглавлял администрацию Ростова-на-Дону с октября 2019 года. В 2021 году его полномочия продлили. За время работы чиновник неоднократно сталкивался с критикой горожан из-за состояния дорог, проблем с аварийным жильём и городской застройки.