Бывший мэр Ростова-на-Дону спустил десятки тысяч долларов на сафари в Африке
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Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, обвиняемый в коррупционных преступлениях, увлекался дорогостоящей охотой на экзотических животных в Африке. На такие поездки он мог тратить десятки тысяч долларов, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
«Логвиненко увлекался африканским сафари — экзотической охотой на краснокнижных животных. Это стоит десятки тысяч долларов», — рассказал собеседник агентства.
Охота была не единственным дорогостоящим увлечением бывшего чиновника. Логвиненко также коллекционировал элитные наручные часы. Во время обысков правоохранители обнаружили коллекцию, стоимость которой оценили примерно в 12 миллионов рублей.
Подробности о расходах экс-главы Ростова появились на фоне расследования уголовного дела. Логвиненко обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Другие сотрудники городской администрации стали фигурантами дела о посредничестве во взяточничестве, а представитель коммерческих структур — о даче взятки.
Параллельно Генпрокуратура добивается обращения в доход государства имущества бывшего чиновника и связанных с ним лиц почти на 1,6 миллиарда рублей. Часть активов могла быть приобретена на средства, происхождение которых не подтверждается официальными доходами ответчиков. Сам Логвиненко вину не признаёт.
Логвиненко возглавлял администрацию Ростова-на-Дону с октября 2019 года. В 2021 году его полномочия продлили. За время работы чиновник неоднократно сталкивался с критикой горожан из-за состояния дорог, проблем с аварийным жильём и городской застройки.
Ранее Life.ru рассказывал о дорогих часах Алексея Логвиненко ещё во время его работы во главе администрации Ростова. Тогда журналисты заметили на руке чиновника часы, похожие на Breguet стоимостью более 2,6 миллиона рублей. Позднее аксессуар исчез с фотографии в официальном аккаунте Логвиненко. В администрации объясняли его состоятельность доходами, полученными ещё до прихода на муниципальную службу.