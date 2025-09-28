Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 00:40

В деле о взятках бывшего мэра Красноярска Логинова появились новые подозреваемые

ТАСС: В деле о взятках экс-мэра Красноярска появились семь новых фигурантов

Владислав Логинов. Обложка © Life.ru

Владислав Логинов. Обложка © Life.ru

В уголовном деле о взятках экс-мэра Красноярска Владислава Логинова появились семь новых фигурантов. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на документы дела.

«По настоящему уголовному делу соединено в одно производство ещё семь фигурантов», — говорится в документе. Уточняется, что не все обвиняемые этапированы в российскую столицу.

Обвиняемый в коррупции мэр Красноярска Логинов подал в отставку
Обвиняемый в коррупции мэр Красноярска Логинов подал в отставку

Напомним, что 10 июня Басманный районный суд Москвы санкционировал арест Владислава Логинова по обвинению в получении взяток на общую сумму, превышающую 180 миллионов рублей. Также сообщалось об аресте имущества на сумму около 20 миллионов рублей. Логинов, занимавший должность мэра Красноярска с 2022 года, был задержан в Красноярске и доставлен в столицу для проведения судебного заседания по избранию меры пресечения.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar