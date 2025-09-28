В деле о взятках бывшего мэра Красноярска Логинова появились новые подозреваемые

«По настоящему уголовному делу соединено в одно производство ещё семь фигурантов», — говорится в документе. Уточняется, что не все обвиняемые этапированы в российскую столицу.

Напомним, что 10 июня Басманный районный суд Москвы санкционировал арест Владислава Логинова по обвинению в получении взяток на общую сумму, превышающую 180 миллионов рублей. Также сообщалось об аресте имущества на сумму около 20 миллионов рублей. Логинов, занимавший должность мэра Красноярска с 2022 года, был задержан в Красноярске и доставлен в столицу для проведения судебного заседания по избранию меры пресечения.