Бывшего министра природных ресурсов Пермского края и его подчинённого обвинили в получении взяток на сумму свыше 49 миллионов рублей. Подробности раскрыл Следственный комитет России.

По версии следствия, коррупционная схема начала складываться не позднее мая 2022 года. Тогда руководитель регионального ведомства создал преступную группу, к которой привлёк начальника управления лесопользования. Вместе они предположительно организовали получение денег от предпринимателей за решения, входившие в их служебные полномочия. Прежде всего речь шла о предоставлении бизнесу федеральных лесных участков.

Для передачи незаконного вознаграждения чиновники использовали посредника. Им стал знакомый одного из участников предполагаемой схемы, занимавшийся предпринимательской деятельностью. Через него представители нескольких коммерческих организаций, как считают следователи, перечисляли деньги в обмен на содействие в решении земельных вопросов.

С 2024 по 2026 год общая сумма таких выплат превысила 49 миллионов рублей. Средства передавали различными способами, в том числе банковскими переводами и через людей, не знавших о преступном характере операций. Впоследствии полученные суммы распределялись между предполагаемыми участниками группы.

Бывший руководитель министерства объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Суд заочно постановил заключить его под стражу. Его экс-подчинённого задержали, после чего также отправили в СИЗО. Обоим предъявлены обвинения по статьям о получении взяток организованной группой, в том числе в особо крупном размере и с вымогательством.

По данным СК, незаконную деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Отдельные уголовные дела возбуждены и против предпринимателей, предположительно передававших деньги должностным лицам. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.