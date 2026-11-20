Экс-министра Пермского края обвинили во взятках на сумму более 49 млн рублей
Дмитрий Беланович. Обложка © VK / Министерство природных ресурсов Пермского края
Бывшего министра природных ресурсов Пермского края и его подчинённого обвинили в получении взяток на сумму свыше 49 миллионов рублей. Подробности раскрыл Следственный комитет России.
По версии следствия, коррупционная схема начала складываться не позднее мая 2022 года. Тогда руководитель регионального ведомства создал преступную группу, к которой привлёк начальника управления лесопользования. Вместе они предположительно организовали получение денег от предпринимателей за решения, входившие в их служебные полномочия. Прежде всего речь шла о предоставлении бизнесу федеральных лесных участков.
Для передачи незаконного вознаграждения чиновники использовали посредника. Им стал знакомый одного из участников предполагаемой схемы, занимавшийся предпринимательской деятельностью. Через него представители нескольких коммерческих организаций, как считают следователи, перечисляли деньги в обмен на содействие в решении земельных вопросов.
С 2024 по 2026 год общая сумма таких выплат превысила 49 миллионов рублей. Средства передавали различными способами, в том числе банковскими переводами и через людей, не знавших о преступном характере операций. Впоследствии полученные суммы распределялись между предполагаемыми участниками группы.
Бывший руководитель министерства объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Суд заочно постановил заключить его под стражу. Его экс-подчинённого задержали, после чего также отправили в СИЗО. Обоим предъявлены обвинения по статьям о получении взяток организованной группой, в том числе в особо крупном размере и с вымогательством.
По данным СК, незаконную деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Отдельные уголовные дела возбуждены и против предпринимателей, предположительно передававших деньги должностным лицам. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.
Напомним, ещё 18 ноября Life.ru сообщал об обвинении бывшего министра природных ресурсов Пермского края Дмитрия Белановича в получении пяти взяток на 29 миллионов рублей. Чиновник лишился должности в начале октября в связи с утратой доверия. Один из предполагаемых эпизодов касался миллиона рублей от компании «Камелот», ещё два — выплат по пять миллионов. Также в материалах фигурировали суммы в восемь и десять миллионов рублей от других предпринимателей. Один из посредников, Андрей Полетика, после задержания сообщил, что выполнял поручения начальника управления лесопользования Евгения Поплякова, а деньги передавал матери чиновника.