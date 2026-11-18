Бывший вице-премьер Пермского края Дмитрий Беланович стал фигурантом пяти уголовных дел о получении взяток на общую сумму 29 миллионов рублей. Подробности заочного обвинения раскрыла газета «Новый компаньон».

Уголовное преследование последовало за отставкой чиновника, который в начале октября лишился постов заместителя председателя правительства и министра природных ресурсов региона в связи с утратой доверия. Уже 30 октября следствие возбудило против него сразу пять дел, связанных с предполагаемыми взятками в 2025–2026 годах.

Один из эпизодов касается миллиона рублей от пермской компании «Камелот». Следствие квалифицировало его как получение взятки по предварительному сговору с вымогательством. Ещё два случая связаны с предприятием «Альфа» из Соликамска и его руководителем Бинямином Акберовым. В каждом из них фигурируют пять миллионов рублей.

Также Белановичу вменяют получение восьми миллионов от бывшего директора тюменской фирмы «Сурья» Антона Желтова и десяти миллионов от руководителя пермской компании «Сиаль» Марата Тазиева. Согласно материалам дела, в этих двух эпизодах наличные передавали через московского предпринимателя Андрея Полетику под скрытым контролем сотрудников ФСБ.

После задержания Полетика признал участие в коррупционных сделках, однако сообщил, что лично с Белановичем знаком не был. По его версии, он выполнял поручения начальника управления лесопользования краевого Минприроды Евгения Поплякова, а полученные средства передавал матери чиновника. Оба впоследствии заключили соглашения о сотрудничестве со следствием, причём Попляков дал показания против бывшего министра.

Адвокаты Белановича считают его объявление в розыск необоснованным. Защита утверждает, что после увольнения он сменил место жительства, не имея статуса подозреваемого или обвиняемого, и от следствия не скрывался. Тем не менее 2 ноября экс-чиновника объявили в федеральный розыск, а 9 ноября — в межгосударственный.

Пермский краевой суд поддержал решение о заочном заключении Белановича под стражу. Срок ареста составит два месяца с момента пересечения границы России или фактического задержания.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура потребовала приговорить бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова к 13 годам колонии строгого режима по делу о взятках. По версии обвинения, экс-градоначальник требовал от дорожных подрядчиков 10% стоимости муниципальных контрактов.