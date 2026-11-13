Бывший министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, получивший 12 лет колонии строгого режима за взятки, намерен добиваться отправки на специальную военную операцию. После оглашения приговора он сообщил журналистам, что продолжит обращаться с соответствующими заявлениями.

«Я буду продолжать подавать заявления», — сказал Герштанский, отвечая на вопрос о планах отправиться на СВО.

Ранее экс-чиновник уже пытался попасть в зону боевых действий в качестве врача. В августе он обращался в военкомат, однако получил отказ без подробного объяснения причин. Герштанский утверждал, что обладает необходимыми навыками военно-полевой хирургии, и продолжал переписку с военным ведомством.

По материалам дела, деньги поступали от поставщиков медицинского оборудования за содействие в заключении государственных контрактов. Ещё один эпизод касался строительной компании, заинтересованной в подключении новостроек к теплосетям за счёт мощностей областной больницы.

Общая сумма предполагаемых взяток превышала 165 миллионов рублей. Из них, по версии обвинения, Герштанский фактически получил 62 миллиона, а передачу ещё 103 миллионов пресекли правоохранители. Сам экс-министр признавал получение денег от предпринимателей, но настаивал, что направлял их на помощь медицинским учреждениям, пациентам и участникам СВО.

По этому же делу девять лет колонии строгого режима получил бывший руководитель предприятия «Фармация» Алексей Литвинюк. Ему также назначили штраф в размере 50 миллионов рублей. Защита Герштанского и прокуратура изучат приговор, после чего определятся с возможным обжалованием.