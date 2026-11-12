В Сербии задержали бывшего министра экономики Радe Басту, который ранее призывал Белград присоединиться к антироссийским санкциям. Экс-чиновника подозревают в коррупции при распределении денег государственного предприятия «Белградские электростанции». По данным газеты Blic, его задержали прямо в аэропорту Белграда, когда он собирался покинуть страну.

Операцию провели утром 11 ноября сотрудники Службы по борьбе с коррупцией по распоряжению Высшей прокуратуры Белграда. Как сообщает Blic, правоохранители успели задержать Басту до того, как он вылетел из Сербии. Вместе с бывшим министром под стражу взяли ещё семерых человек.

По версии следствия, нарушения связаны с периодом, когда Баста руководил коммунальным предприятием «Белградские электростанции». Предполагается, что он принимал необоснованные решения о перечислении денежных пожертвований различным спортивным клубам, объединениям и коммерческим организациям. Общая сумма таких выплат, согласно материалам прокуратуры, составила 14,1 миллиона сербских динаров.

Следствие также проверяет возможную схему обналичивания средств. По данным сербского МВД, представители нескольких спортивных организаций могли снимать со счетов около 90% полученных пожертвований и передавать деньги другому фигуранту. Общая сумма средств, которые, предположительно, вывели таким способом, составила около шести миллионов динаров.

Раде Баста возглавлял Министерство экономики Сербии с октября 2022 года по июнь 2023-го. До назначения на эту должность он руководил «Белградскими электростанциями». Чиновник получил известность после того, как потребовал от сербского правительства определиться с вопросом введения санкций против России.

По информации МВД Сербии, всем восьми задержанным назначено предварительное содержание под стражей сроком до 48 часов. После этого их должны доставить в Высшую прокуратуру Белграда для дальнейших процессуальных действий. Вину фигурантов предстоит установить суду.