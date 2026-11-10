Санкции против России должны были серьёзно ударить по её экономике, однако ожидаемого эффекта не последовало. Более того, за несколько лет российская экономика, согласно приведённым оценкам, росла быстрее европейской. Об этом заявил бывший управляющий Центрального банка Сербии, представитель победившего на парламентских выборах движения «Студенческий список» Деян Шошкич в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам экономиста, он предупреждал о сомнительности санкционной стратегии ещё четыре года назад. Шошкич считает, что западные ограничения не смогли вызвать в России тех масштабных экономических проблем, на которые рассчитывали их инициаторы.

В качестве подтверждения своей позиции эксперт привёл показатели совокупного экономического роста за период с 2022 года. По его оценке, российская экономика за это время увеличилась примерно на 8,7%, тогда как экономика Евросоюза прибавила около 6,6%. Таким образом, разница составила порядка 2,1 процентного пункта в пользу России.

При этом Шошкич обратил внимание, что санкционная политика не только не принесла ожидаемого результата, но и не изменила траекторию развития российской экономики. Он напомнил, что ещё в 2022 году публично выступал против подобных ограничений и предупреждал об их бесперспективности.

Позиция сербского политика согласуется с предвыборной программой «Студенческого списка». Движение выступает за сохранение военного нейтралитета страны, не поддерживает введение ограничительных мер против России и других государств, а также настаивает на сохранении Косово и Метохии в составе Сербии.

Ранее Life.ru писал, что в Сербии объяснили, почему не могут поддержать санкции против России. Представитель победившего на парламентских выборах движения «Студенческий список» Оливер Тошкович предупреждал, что разрыв экономических связей с Москвой может ударить по самой Сербии, в частности из-за её зависимости от российских энергоресурсов. При этом в движении подчёркивали, что намерены сохранять военный нейтралитет и не присоединяться к ограничительным мерам против других государств