Бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением взяток от коммерческих организаций. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 78 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, Герштанский неоднократно получал деньги от представителей бизнеса за содействие в победе на конкурсах и заключении выгодных контрактов. Пользуясь служебным положением, он помогал коммерческим организациям добиваться нужных результатов и оказывал им иное покровительство.

Вместе с бывшим министром на скамье подсудимых оказался экс-руководитель регионального фармацевтического предприятия «Фармация» Алексей Литвинюк. Следствие установило, что он дважды выступал посредником при передаче взяток Герштанскому. Кроме того, Литвинюк сам получил незаконное вознаграждение за содействие предпринимателям. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 50 миллионов рублей.

Во время судебного разбирательства Герштанский признал факт получения денежных средств, однако настаивал, что использовал их не для личного обогащения. По словам бывшего министра, деньги направлялись на помощь медицинским работникам, пациентам и участникам специальной военной операции. Защита просила переквалифицировать часть обвинений на злоупотребление должностными полномочиями.

Государственное обвинение ранее требовало более сурового наказания. Для Герштанского прокуратура запрашивала 15 лет колонии и штраф в 400 миллионов рублей, а для Литвинюка — десять лет заключения и штраф в 100 миллионов. Окончательный приговор оказался мягче предложенного обвинением.

Герштанский руководил министерством здравоохранения Архангельской области почти пять лет — с ноября 2020 года. В сентябре 2025-го он покинул должность, а вскоре был задержан.