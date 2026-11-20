Семья бывшего заместителя начальника Темрюкского отдела Росреестра Дмитрия Люсого лишилась 17 объектов недвижимости стоимостью более 41 миллиона рублей. Краснодарский краевой суд признал законным изъятие имущества, приобретённого на неподтверждённые доходы. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Кубани.

Недвижимость чиновник и его родственники приобрели в период его работы в ведомстве. Общая стоимость активов составила 41 218 207 рублей. Подтвердить законность происхождения денег, потраченных на покупки, ответчики не смогли.

Темрюкский районный суд расценил приобретение имущества как коррупционное нарушение и постановил передать его государству. Это решение попытались оспорить, однако апелляционная инстанция согласилась с выводами районного суда. Жалобу оставили без удовлетворения.

Сам бывший чиновник ранее оказался фигурантом уголовного дела о взятках вместе с коллегой Анастасией Ходуновой. Как установил суд, женщина регулярно получала от 30 тысяч рублей за регистрацию недвижимости без необходимых документов и проверок. Половину незаконного вознаграждения она передавала своему руководителю.

За коррупционные преступления Люсому назначили девять лет колонии строгого режима, штраф в 550 тысяч рублей и пятилетний запрет занимать определённые государственные должности. Ходунову приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, однако отбывание наказания отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Ранее Life.ru рассказывал об изъятии имущества бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко на сумму свыше 20 миллионов рублей. Суд постановил передать государству квартиру и автомобиль, а также изменить основание увольнения чиновника на утрату доверия. Другой громкий антикоррупционный процесс затронул бывшего судью из Темрюка Андрея Метёлкина. У него и связанных с ним лиц изъяли активы стоимостью свыше 228 миллионов рублей, включая гостиницу и нежилые помещения.