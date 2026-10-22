Гостиница и нежилые помещения: Суд изъял активы экс-судьи из Темрюка более чем на ₽228 млн

Бывший судья Темрюкского районного суда Евгений Метёлкин лишился недвижимости стоимостью свыше 228 миллионов рублей. Ленинский районный суд Краснодара постановил передать государству земельный участок, гостиничный комплекс и несколько нежилых помещений. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, с 2014 по 2026 год Метёлкин использовал служебное положение для личного обогащения и получения выгоды родственниками. Дорогостоящие объекты он записывал на доверенных лиц, скрывая имущество, стоимость которого не соответствовала официальным доходам семьи.

Одним из эпизодов стал дом отдыха «Море рядом». Согласно материалам дела, бывший судья помог узаконить самовольную постройку через судебные механизмы. Позднее объект оказался в пользовании его тёщи, а супруга Метёлкина устроилась туда администратором. В 2026 году договор аренды переоформили на неё.

Антикоррупционный иск рассматривали в отношении шести человек, включая самого экс-судью. Суд признал спорную недвижимость приобретённой с нарушением установленных законом требований и запретов. Решение о её передаче государству подлежит немедленному исполнению.

В конце июля квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Метёлкина из-за дисциплинарного проступка.

Также Life.ru сообщал о подаче Генпрокуратурой иска об изъятии имущества Метелкина. Заявление поступило в суд 30 сентября; требования касались соответствия расходов бывшего судьи и связанных с ним лиц их доходам.

Напомним, ранее в Краснодарском крае суд также подтвердил законность изъятия имущества бывшей судьи Елены Хахалёвой, её родственников и связанных с ними лиц. Государству передадут 73 земельных участка, около сотни зданий и помещений, а также доли в четырёх компаниях. Кроме того, с ответчиков взыщут более 15,5 миллиона рублей. Решение вступило в законную силу после отклонения апелляционных жалоб.