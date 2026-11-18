В Челябинской области у бывшей начальницы отдела камеральных проверок налоговой службы изъяли имущество стоимостью более 21 миллиона рублей, приобретённое на неподтверждённые доходы. Челябинский областной суд отклонил жалобу ответчиков и оставил решение о передаче собственности государству в силе, сообщила Генпрокуратура России.

«Решение суда исполнено, объекты недвижимости и транспортное средство обращены в собственность государства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Основанием для разбирательства стали результаты антикоррупционной проверки. Прокуратура установила, что в 2020–2023 годах руководитель отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС № 29 по Челябинской области приобрела имущество стоимостью свыше 21 миллиона рублей. При этом расходы значительно превысили её совокупный доход за предшествующие три года.

В список приобретений вошли квартира, два машиноместа, нежилое помещение и автомобиль. Как выяснили проверяющие, часть собственности оформлялась на близких родственников чиновницы. По данным прокуратуры, таким способом она пыталась скрыть своё реальное имущественное положение и создать видимость соблюдения антикоррупционных требований.

Документально подтвердить законное происхождение денег, потраченных на приобретение недвижимости и машины, ответчики не смогли. После этого прокуратура обратилась в суд с требованием передать спорные активы государству.

Копейский городской суд удовлетворил иск 7 августа 2026 года. Ответчики попытались оспорить решение, однако Челябинский областной суд оставил его без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Параллельно в отношении бывшей сотрудницы налоговой службы расследуется уголовное дело. Ей вменяются получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ и превышение должностных полномочий по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что судебные приставы передали в Гохран более тысячи золотых слитков и монет, изъятых у семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. В апреле 2026 года суд обратил в доход государства имущество родственников экс-судьи стоимостью около 900 миллионов рублей.