Телеведущая Дана Борисова столкнулась с принудительным взысканием долга по кредиту на сумму 92 272 рубля. Судебные приставы возбудили исполнительное производство после того, как артистка не исполнила судебный приказ о погашении задолженности. Об этом сообщает «Газета.Ru».

История тянется с сентября 2025 года. Тогда суд обязал Борисову выплатить деньги коллекторскому агентству «Столичное АВД». Однако, по информации издания, задолженность так и осталась непогашенной, поэтому в октябре 2026 года к делу подключилась Федеральная служба судебных приставов.

Теперь взысканием суммы займётся ФССП. При этом подробности кредитного договора и причины, по которым телеведущая не рассчиталась с коллекторами, не раскрываются.

Борисова получила широкую известность в 1990-х благодаря программе «Армейский магазин». В последние годы она продолжает участвовать в телевизионных проектах и регулярно оказывается в центре внимания из-за событий личной жизни.

Недавно телеведущая публично поссорилась с дочерью Полиной. Борисова обвинила девушку в краже денег и обратилась в полицию. Полина, в свою очередь, выдвинула обвинения в адрес матери. Позднее артистка решила не продолжать разбирательство.