Долг не исчез за год: За Дану Борисову взялись судебные приставы из-за неоплаченного кредита
Приставы взыщут с Даны Борисовой долг по кредиту в 92 тысячи рублей
Обложка © Telegram / Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова столкнулась с принудительным взысканием долга по кредиту на сумму 92 272 рубля. Судебные приставы возбудили исполнительное производство после того, как артистка не исполнила судебный приказ о погашении задолженности. Об этом сообщает «Газета.Ru».
История тянется с сентября 2025 года. Тогда суд обязал Борисову выплатить деньги коллекторскому агентству «Столичное АВД». Однако, по информации издания, задолженность так и осталась непогашенной, поэтому в октябре 2026 года к делу подключилась Федеральная служба судебных приставов.
Теперь взысканием суммы займётся ФССП. При этом подробности кредитного договора и причины, по которым телеведущая не рассчиталась с коллекторами, не раскрываются.
Борисова получила широкую известность в 1990-х благодаря программе «Армейский магазин». В последние годы она продолжает участвовать в телевизионных проектах и регулярно оказывается в центре внимания из-за событий личной жизни.
Недавно телеведущая публично поссорилась с дочерью Полиной. Борисова обвинила девушку в краже денег и обратилась в полицию. Полина, в свою очередь, выдвинула обвинения в адрес матери. Позднее артистка решила не продолжать разбирательство.
Ранее Life.ru рассказывал, что Дана Борисова забрала заявление на дочь из полиции. По словам телеведущей, правоохранители предупредили её о возможном уголовном наказании для Полины. Борисова призналась, что пожалела девушку и отказалась добиваться привлечения её к ответственности.