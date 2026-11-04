Дана Борисова передумала сажать в тюрьму дочь за кражу
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Телеведущая Дана Борисова забрала из полиции заявление на дочь Полину Аксёнову, которую обвинила в краже денег. По словам звезды, полицейские отговорили её настаивать на разбирательстве, предупредив, что наследнице может грозить реальный срок.
«Меня отговорили полицейские пускать в ход это дело, потому что поступок Поли тянул на реальный срок — лишение свободы сроком до пяти лет», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.
По её оценке, что пропало не менее 120 тысяч рублей, которые дочь якобы собиралась потратить на аренду жилья. Артистка добавила, что пожалела дочь, а уладить конфликт помог отец девушки. Сама Полина не шла на контакт.
Напомним, в конце октября Дана Борисова обвинила дочь в краже и сообщила, что обратилась в полицию. По словам телеведущей, она попыталась поговорить с Полиной, но вернуть деньги тогда не удалось.