Телеведущая Дана Борисова забрала из полиции заявление на дочь Полину Аксёнову, которую обвинила в краже денег. По словам звезды, полицейские отговорили её настаивать на разбирательстве, предупредив, что наследнице может грозить реальный срок.

«Меня отговорили полицейские пускать в ход это дело, потому что поступок Поли тянул на реальный срок — лишение свободы сроком до пяти лет», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.

По её оценке, что пропало не менее 120 тысяч рублей, которые дочь якобы собиралась потратить на аренду жилья. Артистка добавила, что пожалела дочь, а уладить конфликт помог отец девушки. Сама Полина не шла на контакт.