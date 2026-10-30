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Опубликовано 30 октября, 16:43

Телеведущая Дана Борисова обвинила дочь в краже денег и пригрозила ей тюрьмой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что написала заявление в полицию на дочь Полину после исчезновения не менее 200 тысяч рублей. По её словам, девушка знала, где дома хранятся наличные, однако требование вернуть деньги восприняла с насмешкой.

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Пропажу знаменитость обнаружила, когда решила пересчитать сбережения после получения предоплаты за мероприятие. Она заметила, что пачка купюр в шкафу заметно уменьшилась, и сразу связалась с дочерью. Убедить её вернуть похищенное, как утверждает звезда, не удалось.

«Посмотрим, что будет дальше. Поля не верит, что ей может грозить тюрьма», — заявила собеседница Общественной Службы Новостей, добавив, что наследница избегает разговоров с родными и бросает трубку.

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Ранее Дана Борисова отвергла обвинения дочери в домашнем насилии. Телеведущая признала, что во время ссор они могли толкать друг друга, но отрицала избиения. Она также заявила, что совершеннолетняя наследница вправе переехать, если её не устраивает жизнь с матерью.

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Борис Эльфанд
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