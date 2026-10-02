«Нормальных вариантов нет»: Дана Борисова раскрыла своё отношение к браку

Дана Борисова не планирует в ближайшее время выходить замуж и признаётся, что классическая семейная жизнь ей не подходит. О своём отношении к браку телеведущая рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам Борисовой, она давно привыкла жить без постоянного партнёра и сейчас не испытывает потребности менять привычный уклад. При этом полностью возможность новых отношений знаменитость не исключает.

Телеведущая призналась, что могла бы обратить внимание на приятного ей человека, готового оказывать моральную или финансовую поддержку. Однако совместную жизнь в одной квартире она для себя не рассматривает.

Борисовой гораздо ближе формат гостевого брака, при котором партнёры сохраняют отдельный быт. Сейчас, по её словам, подходящего кандидата всё равно нет, поэтому рассуждать о возможной свадьбе преждевременно. Телеведущая добавила, что обязательно расскажет публике, если в её жизни появится достойный жених.

«Мне больше подходит гостевой брак, а не классический. Но пока даже нет нормальных вариантов, поэтому к чему сейчас эти рассуждения? Мы просто делим шкуру неубитого медведя», — сказала Борисова.

Ранее Life.ru писал, что Дана Борисова рассталась с мужчиной, жившим в другой стране, и призналась, что ей комфортно без романтических отношений. Тогда телеведущая рассказывала, что даже предложение воспользоваться услугами свахи не вызвало у неё интереса.