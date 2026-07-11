Дана Борисова призналась, что рассталась с мужчиной и ей хорошо без отношений

Телеведущая Дана Борисова призналась, что сейчас абсолютно не заинтересована в романтических отношениях. В беседе с журналистами она рассказала, что рассталась с мужчиной, жившим в другой стране, и теперь наслаждается одиночеством.

По словам Борисовой в разговоре с Леди Mail, любовь на расстоянии оказалась делом непростым. После разрыва она поняла, что ей настолько комфортно быть одной, что даже словами не передать. Ей предлагали услуги свахи, показывали фотографии потенциальных женихов, но эта затея не вызвала у ведущей никакого интереса.

Зато Борисова рада наладившимся отношениям с сестрой, с которой не общалась несколько лет. Родственница приехала на ту же программу, после чего они помирились и теперь живут недалеко друг от друга. Сестре сваха помогла устроить личную жизнь — она уже сходила на свидание, которое ей понравилось.

«Мне же и без мужчины хорошо», — резюмировала Борисова. Всё своё время она посвящает дочери и восстановленным семейным связям.

Также Дана Борисова рассказала, что полгода назад едва не легла на абдоминопластику, но операцию отменили в последний момент. По её словам, анестезиолог отказался вводить наркоз из-за слишком низкого уровня ферритина, обнаруженного в анализах. С тех пор звезда не планирует обращаться к пластическим хирургам.