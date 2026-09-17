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Опубликовано 17 сентября, 07:39

«Превращаюсь в мегеру»: Дана Борисова рассказала, как борется с биполярным расстройством

Телеведущая Дана Борисова призналась, что борется с биполярным расстройством

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Телеведущая Дана Борисова отказалась от телевизионных проектов, чтобы восстановить здоровье. О жизни с биполярным расстройством она рассказала в интервью Общественной Службе Новостей.

Звезда отметила, что сейчас чувствует себя лучше, однако перерывы в приёме лекарств оборачиваются ухудшением состояния. Поэтому особенно важно соблюдение режима лечения. Возвращение депрессии она также связывает с пропусками приёма препаратов от тяжёлого недуга.

«У меня бывают срывы, когда таблетки заканчиваются, поэтому моя главная задача — всегда вовремя пить свои таблетки. Иначе я просто превращаюсь в мегеру. Сейчас я в ресурсе», — призналась артистка.

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Напомним, Дана Борисова решила отказаться от участия в длительных реалити-шоу. Во время съёмок «Сокровищ императора» у неё закончились препараты, после чего состояние ухудшилось настолько, что она попросила организаторов отправить её домой.

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Борис Эльфанд
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