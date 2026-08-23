«Пришлось давать взамен»: Дана Борисова откровенно рассказала о занятиях эскортом

Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала, что в прошлом зарабатывала эскортом. Интимной информацией она поделилась в подкасте «Ковальский».

В 2017 году, когда по стране разлетелись новости о её зависимостях, у неё начались проблемы с работой. Денег на запрещённые вещества не хватало, и приходилось искать разные способы их достать.

«Я не умела сначала у мужчин просить деньги. Мне было стыдно, я через себя не могла переступить. А когда уже стала употреблять [запрещённые вещества] — денег-то нет — надо просить. А чтобы попросить, надо что-то дать взамен. И пришлось давать взамен», — рассказала Борисова.

По её словам, это случалось всего 3–4 раза. Если мужчина ей не нравился, продолжения вечера не было. При этом телеведущая отметила, что тот период жизни она помнит смутно.

До этого Дана Борисова призналась, что жалеет о том, что разрешила своей 18-летней дочери Полине сделать несколько пластических операций. По её словам, стоило ограничиться только ринопластикой, а всё остальное было лишним. Борисова рассказала, что дочь давно хотела исправить форму носа, и она согласилась. Потом у девушки появились новые просьбы, и телеведущая, проявив мягкость, снова разрешила. В итоге дочь сделала липосакцию живота, увеличила ягодицы и скорректировала талию.