«Как у трансвеститов*»: Дана Борисова пожалела о пластических операциях 18-летней дочери

Телеведущая Дана Борисова призналась, что сожалеет о том, что разрешила 18-летней дочери Полине Аксеновой сделать несколько пластических операций. По её словам, стоило ограничиться только ринопластикой, а остальные вмешательства были лишними.

Борисова рассказала, что дочь давно мечтала исправить форму носа, и она пошла ей навстречу, поскольку видела некоторые дефекты. Операция прошла успешно, и Полина осталась довольна. Однако затем у девушки появились новые просьбы, и телеведущая, проявив мягкость, снова разрешила. Дочь сделала липосакцию живота, увеличила ягодицы и скорректировала талию — операция длилась семь часов и была очень сложной. Телеведущая уверена, что того же эффекта Полина могла добиться диетой, а результат хирургического вмешательства выглядит неестественно.

«Девочки, извините меня, в 18 лет можно и на диету сесть. У неё, конечно, красиво сейчас, но это видно, что это всё ненатуральное, искусственное. <...> Красиво это всё в одежде, а когда полностью раздеваешься до бикини, всё равно будет видно эти все вставные попы. Они как у трансвеститов* немножко неживые. Поэтому я жалею, что насчёт этого пошла на поводу у неё», — не стала скрывать ведущая.

Сейчас Полина строит карьеру в медиа — работает редактором и корреспондентом, готовится к поступлению с репетиторами. У девушки хорошие отношения и с матерью, и с отцом — бизнесменом Максимом Аксёновым, с которым Борисова наладила контакт после долгой блокировки.

Ранее Борисова заявляла о том, что не планирует больше ложиться под нож пластического хирурга. Телеведущая признавалась, что передумала делать абдоминопластику после того, как врачи обнаружили у неё низкий уровень ферритина, и анестезиолог отказался вводить наркоз. С тех пор звезда, по её словам, решила повременить с операциями.

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