«Начала бросаться на людей»: Почему Дана Борисова резко исчезла с экранов

Дана Борисова временно исчезла из телевизионных проектов из-за проблем со здоровьем и теперь намерена избегать продолжительных реалити-шоу. Причину своего отсутствия ведущая раскрыла Общественной Службе Новостей.

Последней программой с её участием стали «Сокровища императора». Сначала съёмки складывались удачно, однако затем у Борисовой закончились назначенные препараты, после чего её состояние резко ухудшилось.

«Потом у меня закончились таблетки от биполярки, и я начала бросаться на людей», — призналась знаменитость.

По её словам, ситуация стала настолько тяжёлой, что она попросила организаторов отправить её домой.

Сейчас телеведущая вновь проходит курс лечения и подчёркивает, что не может прерывать приём лекарств. Поэтому от проектов, требующих длительного пребывания вдали от дома, она планирует отказываться.

После восстановления Борисова рассчитывает вернуться на экраны, но уже не в качестве участницы экстремальных реалити.

Кстати, в личной жизни у Борисовой тоже произошли крутые перемены. Ранее телеведущая рассказала, что она рассталась со своим мужчиной и теперь чувствует себя прекрасно в одиночестве. При этом в её отношениях с сестрой наступила долгожданная оттепель.