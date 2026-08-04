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Регион
4 августа, 07:28

«Начала бросаться на людей»: Почему Дана Борисова резко исчезла с экранов

Дана Борисова заявила, что отказалась от съёмок из-за биполярного расстройства

Обложка © Telegram / Дана Борисова

Обложка © Telegram / Дана Борисова

Дана Борисова временно исчезла из телевизионных проектов из-за проблем со здоровьем и теперь намерена избегать продолжительных реалити-шоу. Причину своего отсутствия ведущая раскрыла Общественной Службе Новостей.

Последней программой с её участием стали «Сокровища императора». Сначала съёмки складывались удачно, однако затем у Борисовой закончились назначенные препараты, после чего её состояние резко ухудшилось.

«Потом у меня закончились таблетки от биполярки, и я начала бросаться на людей», — призналась знаменитость.

По её словам, ситуация стала настолько тяжёлой, что она попросила организаторов отправить её домой.

Сейчас телеведущая вновь проходит курс лечения и подчёркивает, что не может прерывать приём лекарств. Поэтому от проектов, требующих длительного пребывания вдали от дома, она планирует отказываться.

После восстановления Борисова рассчитывает вернуться на экраны, но уже не в качестве участницы экстремальных реалити.

Дана Борисова отказалась от пластических операций из-за проблем со здоровьем
Дана Борисова отказалась от пластических операций из-за проблем со здоровьем

Кстати, в личной жизни у Борисовой тоже произошли крутые перемены. Ранее телеведущая рассказала, что она рассталась со своим мужчиной и теперь чувствует себя прекрасно в одиночестве. При этом в её отношениях с сестрой наступила долгожданная оттепель.

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Владимир Озеров
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