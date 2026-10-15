«Могли потолкать друг друга»: Дана Борисова ответила на обвинения дочери в домашнем насилии
Дана Борисова отвергла обвинения дочери в домашнем насилии
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Телеведущая Дана Борисова категорически отвергла обвинения своей 19-летней дочери Полины Аксёновой в домашнем насилии. Знаменитость признала, что между ними происходили серьёзные конфликты, однако отрицает, что когда-либо избивала её. Об этом артистка рассказала Общественной Службе Новостей.
По словам Борисовой, семейные разногласия действительно иногда сопровождались физическими столкновениями. При этом она настаивает, что речь шла исключительно о взаимных толчках во время эмоциональных перепалок.
«Мы могли во время скандалов как-то потолкать друг друга, но я никогда её не избивала», — подчеркнула телеведущая.
Звезда также напомнила о непростых отношениях Полины с отцом. Она утверждает, что в прошлом мужчина позволял себе оскорбительные высказывания в адрес дочери и даже применял физическую силу. По мнению Борисовой, девушка несправедливо сосредоточилась на претензиях к матери, оставив без внимания прежние семейные конфликты.
Кроме того, артистка заявила, что Полина уже достигла совершеннолетия и вправе самостоятельно решать, где ей жить. Если девушку не устраивают условия в материнском доме, она может переехать. В противном случае, предупредила телеведущая, она сама её вышвырнет оттуда.
Борисова также усомнилась в искренности публичных обвинений наследницы. По её версии, громкие заявления могут быть способом привлечь внимание журналистов и повысить собственную узнаваемость.
Ранее Life.ru сообщал, что Дана Борисова пожалела о разрешении дочери сделать несколько пластических операций. Телеведущая призналась, что первоначально поддержала желание Полины изменить внешность, однако впоследствии сочла некоторые хирургические вмешательства излишними. Особенно резко артистка высказалась о результатах коррекции фигуры, заявив, что аналогичного эффекта можно было добиться без операции.
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