Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко лишился квартиры и автомобиля стоимостью более 20 миллионов рублей. Суд постановил передать имущество государству, поскольку расходы чиновника и его супруги оказались выше официально подтверждённых доходов семьи. Кроме того, Нестеренко, уже отбывающему девятилетний срок, изменили основание увольнения с госслужбы. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил Прикубанский районный суд Краснодара, спорные активы семья приобрела в период с 2022 по 2024 год. Подтвердить законное происхождение средств, потраченных на недвижимость и машину, ответчики не смогли. Дополнительным основанием для претензий стали нарушения при декларировании доходов: занимая пост вице-губернатора, Нестеренко указывал недостоверные и неполные сведения о финансовом положении супруги.

Суд признал, что действия бывшего чиновника были направлены на незаконное обогащение и нарушали интересы государства. В результате принадлежащие семье жилое помещение и автомобиль обратили в доход России в рамках антикоррупционного законодательства.

Однако потерей имущества последствия для Нестеренко не ограничились. Суд потребовал пересмотреть распоряжение, на основании которого он покинул администрацию края. Прежнюю формулировку «уволить по собственной инициативе» заменят на «уволить в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения». Для внесения соответствующей записи экс-чиновник должен в течение пяти рабочих дней после вступления решения в законную силу представить трудовую книжку в краевую администрацию. Само решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее Нестеренко уже получил длительный срок по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В августе 2026 года его приговорили к девяти годам колонии общего режима и запретили занимать должности на государственной службе в течение трёх лет. Дополнительно с осуждённого взыскали 146,7 миллиона рублей в качестве возмещения имущественного ущерба.

Уголовное дело было связано с деятельностью Нестеренко на посту руководителя Главного управления строительства Краснодарского края. Согласно приговору, в 2023 году он согласовал оплату подрядчику работ по ремонту социальных объектов в Херсонской области, которые на тот момент ещё не были завершены. Сам бывший вице-губернатор вину отрицал. В начале ноября краевой суд оставил вынесенный ему приговор без изменений.

При этом изъятие имущества Нестеренко стало не единственным крупным антикоррупционным разбирательством в руководстве Кубани. Ранее суд арестовал 63 объекта недвижимости и другого имущества первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц общей стоимостью более 970 миллионов рублей. По версии надзорных органов, чиновник за годы государственной службы приобрёл активы, стоимость которых значительно превышала официальные доходы семьи. Следствие также проверяет сведения о возможном участии Галася в предпринимательской деятельности через подконтрольные структуры. Имущество арестовали в рамках гражданского антикоррупционного иска, окончательное решение о его передаче государству пока не принято.