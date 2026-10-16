Суд арестовал имущество первого вице-губернатора Кубани Галася на 970 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц. Речь идёт о 63 объектах движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 миллионов рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Ограничения введены в рамках антикоррупционного иска об обращении активов в доход государства. Помимо самого чиновника, ответчиками по делу выступают ещё 13 человек. Суд также запретил распоряжаться имуществом до рассмотрения требований.

По данным, представленным судом, за более чем 18 лет работы на публичных должностях Галась приобрёл активы, стоимость которых значительно превышала законные доходы его семьи. Кроме того, чиновника подозревают в неправомерном участии в предпринимательской деятельности лично и через подконтрольных лиц.

Как утверждается в материалах иска, для сокрытия реального имущественного положения первый вице-губернатор оформлял собственность на близких родственников и доверенных лиц. Это позволяло не раскрывать источники средств, на которые приобретались активы.

Часть имущества, по предварительным данным, уже успели переоформить или продать. При этом некоторые сделки, как считают инициаторы иска, могли носить фиктивный характер и использоваться для сокрытия собственности. Суду предстоит оценить обоснованность этих требований.