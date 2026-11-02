Надзорные органы через суд пытаются изъять у первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася имущество на 970 миллионов рублей. По данным «Царьграда», за все годы госслужбы он заработал лишь 40 миллионов рублей. Разница — в 18 раз.

Издание задаётся вопросом, какими познаниями в финансах обладает чиновник, чтобы стать обладателем такого имущества. При этом уголовных дел в отношении Галася пока нет. Иск подан как гражданский — «спор, связанный с имущественными правами».

Политтехнолог Сергей Маркелов назвал ситуацию аномалией. По его мнению, время сейчас такое, что прежние аномалии становятся нормой, а нормы — аномалиями. Он также указал на множество игроков на Кубани: как минимум четыре уровня — федеральный, краевой, районный и муниципальный. Свои интересы есть и у бизнеса.

Ранее Life.ru писал, что суд арестовал имущество Галася на 970 млн рублей. Речь идёт о 63 объектах движимого и недвижимого имущества. Ограничения введены в рамках антикоррупционного иска об обращении активов в доход государства. Помимо самого чиновника, ответчиками по делу выступают ещё 13 человек.