ФСБ обвинила экс-вице-спикера Мурманской облдумы в передаче важных сведений Киеву
Экс-вице-спикера Мурманской облдумы Степахно арестовали за госизмену
Геннадий Степахно поздравляет работницу Мурманского рыбного порта с 90-летием предприятия. Обложка © Мурманская областная дума
Бывшего заместителя председателя Мурманской областной думы Геннадия Степахно арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным спецслужбы, 76-летний экс-депутат собирал и передавал украинской стороне сведения об инженерных объектах. Его деятельность была пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий.
«В отношении гражданина РФ следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Обвиняемый помещён под стражу сроком на два месяца», — заявили в УФСБ по Мурманской области.
Степахно занимал пост заместителя председателя регионального парламента седьмого созыва. Он также возглавлял фракцию КПРФ и избирался депутатом областной думы четырёх созывов — с четвёртого по седьмой.
В предыдущем созыве политик входил в комитеты по бюджету, финансам и экономике, безопасности и военно-промышленному комплексу, а также по вопросам природопользования и рыбного хозяйства. В новый, восьмой созыв регионального парламента он не вошёл.
О задержании Степахно стало известно ещё в середине октября. Тогда местные СМИ сообщали, что бывший депутат находится под стражей в Североморске, однако официально причины его задержания не раскрывались. Теперь региональное управление ФСБ подтвердило, что экс-парламентарию предъявлено обвинение в госизмене.
Ранее Life.ru рассказывал об аресте 21 фигуранта дела о хищениях средств государственного оборонного заказа и организации незаконной миграции. По данным ФСБ, к предполагаемой преступной схеме были причастны руководители ряда коммерческих компаний. Следствие полагает, что участники сообщества похищали бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки.