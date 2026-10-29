ФСБ обвинила экс-вице-спикера Мурманской облдумы в передаче важных сведений Киеву

Бывшего заместителя председателя Мурманской областной думы Геннадия Степахно арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным спецслужбы, 76-летний экс-депутат собирал и передавал украинской стороне сведения об инженерных объектах. Его деятельность была пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий.

«В отношении гражданина РФ следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Обвиняемый помещён под стражу сроком на два месяца», — заявили в УФСБ по Мурманской области.

Степахно занимал пост заместителя председателя регионального парламента седьмого созыва. Он также возглавлял фракцию КПРФ и избирался депутатом областной думы четырёх созывов — с четвёртого по седьмой.

В предыдущем созыве политик входил в комитеты по бюджету, финансам и экономике, безопасности и военно-промышленному комплексу, а также по вопросам природопользования и рыбного хозяйства. В новый, восьмой созыв регионального парламента он не вошёл.

О задержании Степахно стало известно ещё в середине октября. Тогда местные СМИ сообщали, что бывший депутат находится под стражей в Североморске, однако официально причины его задержания не раскрывались. Теперь региональное управление ФСБ подтвердило, что экс-парламентарию предъявлено обвинение в госизмене.