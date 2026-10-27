Лавочка закрылась: Силовики вскрыли схему распила оборонки с помощью нелегальной миграции

Суд отправил под стражу 21 фигуранта дела о незаконной миграции и предполагаемых хищениях средств государственного оборонного заказа. Ещё двоим назначили домашний арест. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России и МВД РФ.

21 человек арестован по делу о нелегальной миграции и хищениях на ГОЗ. Видео © Telegram / Ирина Волк

Операцию сотрудники спецслужбы провели совместно с МВД сразу в четырёх регионах — Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. По данным ФСБ, к предполагаемой преступной схеме причастны руководители нескольких коммерческих компаний.

Следствие считает, что участники межрегионального сообщества организовали канал нелегальной миграции и похищали бюджетные деньги, предназначенные для оплаты гособоронзаказа.

В ФСБ уточнили, что речь идёт о «противоправной деятельности руководителей ряда коммерческих компаний». Именно с их действиями спецслужба связывает предполагаемую организацию преступного сообщества.

Ранее Life.ru рассказывал о другом деле, связанном с предполагаемым хищением средств при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, при поставках мясных консервов для Минобороны использовались более дешёвые ингредиенты вместо предусмотренных стандартами. Предполагаемый ущерб оценивается в 700 миллионов рублей. Один из обвиняемых, коммерческий директор компании «Нармяспром» Дмитрий Вислобоков, был переведён из СИЗО в больницу для лечения.