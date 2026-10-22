С января по август 2026 года более 260 тысяч иностранцев и лиц без гражданства получили запрет на въезд в Россию по инициативе МВД. Это на 75,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привела официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД запретило въезд в Россию более 260 тысячам иностранцев за восемь месяцев. Видео © Предоставлено Life.ru

Чаще всего въезд закрывали тем, кого ранее депортировали или выдворили из страны, а также нарушителям сроков пребывания. Среди других причин — поддельные документы, ложные сведения о себе, неоднократные административные правонарушения и неоплаченные налоги или штрафы.

Особенно заметно выросло число решений в отношении иностранцев, которых полиция считает угрозой общественной безопасности и правопорядку. За восемь месяцев таких запретов вынесли более 13,5 тысячи — в четыре раза больше, чем годом ранее.

«С января по август 2026 года по инициативе органов внутренних дел Российской Федерации свыше 260 тысячам иностранцев и лиц без гражданства запрещён въезд в Россию. Это на 75,8 % больше, чем за 8 месяцев 2025 года», — сообщила Волк.

Основания для ограничения въезда закреплены в статьях 26 и 27 федерального закона № 114-ФЗ. Решение принимают уполномоченные государственные органы, а оспорить его можно в административном или судебном порядке. В МВД также предостерегли иностранцев от мошенников, обещающих снять запрет на въезд за один день. Подобные предложения не имеют отношения к официальной процедуре обжалования.

Ранее Life.ru сообщал, что по итогам операции «Нелегал-2026» в Подмосковье приняли решения о выдворении 6559 иностранцев. Ещё 18 615 гражданам других государств запретили въезд в Россию. Второй этап масштабных проверок проходил с 1 по 10 октября.