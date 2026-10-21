Оформляли через МФЦ: В Нижегородской области раскрыли схему легализации сотен мигрантов

В Нижегородской области организатора преступной группы приговорили к трём годам и девяти месяцам колонии за незаконную легализацию более 300 иностранных граждан. В схему с фиктивной регистрацией мигрантов оказались вовлечены сотрудница МФЦ и десятки собственников квартир. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Криминальный бизнес организовал 34-летний уроженец ближнего зарубежья Мохир Яхёев. С января 2023 года по апрель 2024-го он вместе с сообщниками находил иностранцев, желавших устроиться на работу в России.

За денежное вознаграждение приезжим оформляли постановку на миграционный учёт в Нижнем Новгороде и городе Бор. При этом фактически иностранцы по указанным адресам не проживали.

Как установили правоохранители, в схеме участвовали около 30 владельцев квартир. За деньги они соглашались выступать принимающей стороной и предоставлять свои адреса для фиктивной регистрации иностранцев.

Помогала участникам группы и сотрудница многофункционального центра. Благодаря её содействию документы с недостоверными сведениями о месте пребывания мигрантов проходили оформление.

После постановки на учёт иностранцы подавали документы для получения патентов на работу. При этом в заявлениях указывались адреса, по которым они в действительности не проживали.

Всего таким способом участники группы помогли незаконно оформить пребывание в России более 300 граждан стран Средней Азии.

Летом 2025 года правоохранители задержали участников схемы. В операции участвовали сотрудники полиции и регионального управления ФСБ. Один из предполагаемых сообщников, который занимался поиском клиентов, успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск.

По итогам судебного разбирательства организатор получил три года и девять месяцев лишения свободы. Одному из его сообщников назначили год колонии, а сотрудницу МФЦ приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Последствия коснулись и иностранных граждан, воспользовавшихся услугами преступной группы. Выданные на основании фиктивных регистраций трудовые патенты аннулировали, а выявленным нарушителям сократили разрешённые сроки пребывания в России. Часть мигрантов уже самостоятельно покинула страну.

Кроме того, организатору схемы аннулировали вид на жительство в России. Собственников жилых помещений, участвовавших в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учёт, также привлекли к уголовной ответственности.