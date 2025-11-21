В Петербурге ликвидировали крупный канал незаконной легализации мигрантов

В Санкт-Петербурге задержаны генеральный директор нескольких коммерческих организаций и уроженец одной из стран Средней Азии. Их подозревают в причастности к организации масштабной схемы по незаконной легализации примерно 3 тысяч мигрантов, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержания и обыски у подозреваемых. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Иностранец... среди соотечественников... предлагал за 5—7 тыс. рублей оформить регистрацию в хостелах Невского района... Принимающей стороной выступали коммерческие фирмы... местного жителя», — отметила Волк.

Мигранты, которые были фиктивно зарегистрированы в хостелах, на самом деле там не проживали. Они были трудоустроены в сферах общепита, доставки, строительства и такси. По информации МВД, такая схема позволила незаконно легализовать около 3 тысяч иностранцев. За оформление трудовых патентов с иностранцев брали от 28 до 34 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Один из подозреваемых арестован, другой помещён под домашний арест. В ходе следственных действий были изъяты телефоны, печати, бланки и прочая документация.

А ранее Life.ru сообщал, что Минтруд предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов на 20% в 2026 году. Планируется выдать до 278,9 тысячи разрешений на работу. Специалисты будут привлекаться из «визовых» стран дальнего зарубежья — Индии, Китая, африканских государств и Малайзии.