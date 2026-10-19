Более 6,5 тысячи мигрантов выдворят из России после рейдов в Подмосковье

В Московской области по итогам масштабной операции «Нелегал-2026» приняли решения о выдворении из России 6559 иностранных граждан. Ещё 18 615 иностранцам запретили въезд в страну. Такие данные привели в пресс-службе регионального главка МВД.

Второй этап федеральной операции проходил с 1 по 10 октября. За десять дней полицейские выявили более 16,1 тысячи нарушений миграционного законодательства. Проверки были направлены на пресечение незаконного пребывания и трудовой деятельности иностранцев, а также выявление преступлений в этой сфере.

Наибольшее количество нарушений оказалось связано с несоблюдением правил пребывания в России. По таким фактам составили 10,8 тысячи административных протоколов. Ещё свыше 1,6 тысячи материалов оформили за незаконную трудовую деятельность.

Ответственность грозит и работодателям, привлекавшим иностранных граждан к работе с нарушением закона. В отношении них полицейские составили почти 2,4 тысячи административных протоколов.

Кроме того, правоохранители выявили 214 иностранцев, которые ранее получили предписание покинуть Россию, но не исполнили его. Нарушителей поместили в центры временного содержания, где они будут ожидать принудительного выдворения.

Операция привела и к возбуждению уголовных дел. Всего полицейские зарегистрировали 173 дела о преступлениях в миграционной сфере, включая организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию и постановку на учёт, а также подделку документов.

Помимо этого, возбуждено 70 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков и ещё шесть — по другим преступлениям, совершённым иностранными гражданами.

Ранее Life.ru сообщал, что по итогам операции «Нелегал-2025» в Подмосковье приняли решения о выдворении более 4,3 тысячи иностранцев. Тогда полицейские выявили свыше 15,7 тысячи административных правонарушений и возбудили сотни уголовных дел.