В Петербурге мигрантам запретили работать в фитнесе, парикмахерских и магазинах

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать парикмахерами, косметологами и продавцами, а также в некоторых медицинских направлениях. Соответствующее решение приняли городские власти, расширив перечень профессий, недоступных иностранцам с трудовыми патентами до конца 2026 года.

Новые ограничения затронули салоны красоты, розничную торговлю, фитнес-клубы, спортивные организации и физкультурно-оздоровительные учреждения. Под запрет также попали отдельные виды деятельности в сфере здравоохранения, включая работу массажистов, медсестёр и акушерок.

В торговле иностранцам с патентами больше не разрешат работать в продуктовых магазинах, включая специализированные точки по продаже мяса, рыбы, овощей, фруктов, хлеба и других продуктов питания. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Александра Беглова от декабря 2025 года.

В Смольном объяснили ужесточение правил необходимостью бороться с теневой занятостью и создавать дополнительные рабочие места для россиян. Особое внимание власти намерены уделить трудоустройству молодёжи, студентов и выпускников профильных учебных заведений.

При этом ограничения распространяются исключительно на иностранных граждан, работающих по патентам. Граждане государств Евразийского экономического союза, а также обладатели разрешений на работу под действие новых правил не подпадают.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Работодателям предоставили переходный период до 15 декабря, чтобы привести численность сотрудников в соответствие с обновлёнными требованиями.

Ранее в Петербурге уже запретили привлекать мигрантов с патентами к работе в такси и курьерских службах. Власти объясняли эти ограничения необходимостью повысить безопасность услуг и предоставить больше возможностей для трудоустройства местным жителям. Действие запрета впоследствии продлили на весь 2026 год.