Обвиняемого в хищении 700 млн на тушёнке для СВО перевели из СИЗО в больницу

Коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова, который проходит по делу о хищении 700 миллионов рублей при поставках тушёнки для нужд СВО, перевели из следственного изолятора в больницу. Сейчас он проходит лечение в медицинском учреждении при московском СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат обвиняемого Роберт Зиновьев.

«Мне подтвердили факт нахождения Дмитрия Вислобокова на лечении в больнице», — сообщил защитник.

Ранее адвокаты Вислобокова добивались его освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. Защита утверждала, что обвиняемый страдает тяжёлым заболеванием, которое не позволяет содержать его в следственном изоляторе. После обращения юристов администрация московского СИЗО-4 разрешила провести стационарное обследование.

Главное военное следственное управление СК России расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при производстве мясных консервов для Минобороны участники предполагаемой схемы использовали дешёвые ингредиенты вместо компонентов, предусмотренных государственными стандартами. Ущерб оценивают в 700 миллионов рублей.

Специалисты исследовали 31 образец тушёнки, которую изготовило предприятие «МПК «Селятино». Комплексная экспертиза установила, что состав продукции, поступившей в военное ведомство, не соответствовал ГОСТу.

Помимо Вислобокова, по делу проходят бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор «Нармяспрома» Алексей Баранов и предприниматель Дмитрий Мизгир. Все трое находятся под арестом.

Следователи также объявили в розыск руководителя «МПК «Селятино» Артёма Барышкова и технолога предприятия Зинаиду Грищук. Обвиняемые не признают вину. Дальнейшие сроки лечения Вислобокова адвокат не уточнил.

Ранее сообщалось, что военный суд продлил арест генерального директора «Нармяспрома» Алексея Баранова до 10 февраля 2027 года. Бизнесмен проходит по тому же уголовному делу о предполагаемом хищении 700 миллионов рублей при поставках мясных консервов для Минобороны.