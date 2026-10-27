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Опубликовано 27 октября, 00:34

Обвиняемого в хищении 700 млн на тушёнке для СВО перевели из СИЗО в больницу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова, который проходит по делу о хищении 700 миллионов рублей при поставках тушёнки для нужд СВО, перевели из следственного изолятора в больницу. Сейчас он проходит лечение в медицинском учреждении при московском СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат обвиняемого Роберт Зиновьев.

«Мне подтвердили факт нахождения Дмитрия Вислобокова на лечении в больнице», — сообщил защитник.

Ранее адвокаты Вислобокова добивались его освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. Защита утверждала, что обвиняемый страдает тяжёлым заболеванием, которое не позволяет содержать его в следственном изоляторе. После обращения юристов администрация московского СИЗО-4 разрешила провести стационарное обследование.

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Главное военное следственное управление СК России расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при производстве мясных консервов для Минобороны участники предполагаемой схемы использовали дешёвые ингредиенты вместо компонентов, предусмотренных государственными стандартами. Ущерб оценивают в 700 миллионов рублей.

Специалисты исследовали 31 образец тушёнки, которую изготовило предприятие «МПК «Селятино». Комплексная экспертиза установила, что состав продукции, поступившей в военное ведомство, не соответствовал ГОСТу.

Помимо Вислобокова, по делу проходят бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор «Нармяспрома» Алексей Баранов и предприниматель Дмитрий Мизгир. Все трое находятся под арестом.

Следователи также объявили в розыск руководителя «МПК «Селятино» Артёма Барышкова и технолога предприятия Зинаиду Грищук. Обвиняемые не признают вину. Дальнейшие сроки лечения Вислобокова адвокат не уточнил.

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Ранее сообщалось, что военный суд продлил арест генерального директора «Нармяспрома» Алексея Баранова до 10 февраля 2027 года. Бизнесмен проходит по тому же уголовному делу о предполагаемом хищении 700 миллионов рублей при поставках мясных консервов для Минобороны.

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Антон Голыбин
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