Суд заочно арестовал учредителя «Селятино» по делу о консервах для МО РФ

Военный суд заочно арестовал учредителя МПК «Селятино» Артёма Барышкова по делу о поставках некачественных мясных консервов для нужд Минобороны России. Фигурант объявлен в международный розыск, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Решение об аресте принял 235-й гарнизонный военный суд. Барышков проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2024–2025 годах в войска поставлялись мясные консервы, при производстве которых использовали более дешёвое сырьё, не соответствовавшее установленным требованиям. Ранее сообщалось примерно о 170 тоннах такой продукции стоимостью около 700 млн рублей.

В начале сентября суд также заочно арестовал технолога МПК «Селятино» Зинаиду Грищук. Она объявлена в международный розыск.

По делу также проходят бывший начальник продовольственного управления Минобороны Виктор Таразевич, руководители «Нармяспрома» Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков, а также предприниматель Дмитрий Мизгир. Процессуальные позиции фигурантов различаются, а расследование продолжается.

Бизнесмен Дмитрий Мизгир, по имеющимся данным, начал сотрудничать со следствием и давать показания на других фигурантов. Признательные показания также дают остальные коммерсанты. Одним из основных обвиняемых по делу остаётся бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Виктор Таразевич. Всего по уголовному делу проходят шесть человек.

Ранее Life.ru сообщал, что защита коммерческого директора ООО «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова попросила изменить квалификацию обвинения по делу о поставках тушёнки в зону СВО. Адвокаты настаивают на том, чтобы вместо мошенничества в особо крупном размере действия их подзащитного рассматривались как преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Защита просит смягчить ему меру пресечения и добивается освобождения по состоянию здоровья.