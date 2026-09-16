Защита фигуранта дела о хищении на поставках на СВО просит изменить обвинение

Защита коммерческого директора ООО «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова попросила следствие переквалифицировать предъявленное ему обвинение. Вместо мошенничества в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ адвокаты настаивают на части 7 той же статьи — преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

Вислобоков проходит по уголовному делу о предполагаемом хищении 700 млн рублей при поставках тушёнки в зону СВО в 2024–2025 годах. По версии следствия, стоимость продукции снижали за счёт использования более дешёвых ингредиентов.

«Орган следствия прямо констатирует, что ООО «Нармяспром» в лице своих руководителей умышленно надлежаще не исполнило своего обязательства по поставке качественной консервной продукции», — говорится в ходатайстве защиты.

Адвокаты считают, что описанные следствием обстоятельства соответствуют именно мошенничеству, сопряжённому с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства. Одновременно они просят заменить Вислобокову содержание под стражей на более мягкую меру пресечения.

Кроме того, защита добивается освобождения фигуранта по состоянию здоровья. Адвокаты утверждают, что его заболевание входит в перечень тяжёлых болезней, препятствующих нахождению в СИЗО. Ходатайство о направлении Вислобокова на медицинское освидетельствование передано в прокуратуру.

Напомним, уголовное дело возбудили в мае 2026 года. Бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Виктор Таразевич и предприниматель Дмитрий Мизгир обвиняются в присвоении 700 миллионов рублей во время исполнения государственного оборонного заказа. Помимо них и Вислобокова, в деле фигурируют и другие подозреваемые: гендиректор ООО «Нармяспром» Алексей Баранов, а также глава ООО «МПК «Селятино» Артём Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук.