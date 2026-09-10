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Опубликовано 10 сентября, 08:15

Обыски из-за 700 млн: К свидетелям по делу о хищении тушёнки для СВО пришли силовики

Прошли обыски по делу о хищении 700 млн руб. на поставках тушёнки в зону СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

В домах сотрудников «Нармяспрома» и МПК «Селятино» прошли обыски по делу о хищении 700 миллионов рублей на поставках тушёнки в зону СВО. Работники предприятий имеют статус свидетелей, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с расследованием.

«По делу допрошены свидетели из числа сотрудников предприятий, у них в домах проведены обыски», — рассказал собеседник агентства.

Защита фигуранта дела о поставках тушёнки на СВО попросила о его медобследовании
Защита фигуранта дела о поставках тушёнки на СВО попросила о его медобследовании

Уголовное дело возбудили в мае 2026 года. Бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Виктор Таразевич и предприниматель Дмитрий Мизгир обвиняются в присвоении 700 миллионов рублей во время исполнения государственного оборонного заказа. Преступление совершено в 2024–2025 годах при организации поставок мясных консервов в зону СВО. В состав продукции добавлялось дешёвое сырьё вместо качественного. В деле фигурируют и другие подозреваемые: гендиректор ООО «Нармяспром» Алексей Баранов и коммерческий директор этого же общества Дмитрий Вислобоков, а также глава ООО «МПК «Селятино» Артём Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук. Двое последних объявлены в розыск и заочно арестованы. Остальные фигуранты уже взяты под стражу.

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Татьяна Миссуми
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