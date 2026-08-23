Фигурантов дела о хищении 700 млн руб. на поставках тушёнки в зону СВО допросили

В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при поставках продовольствия для нужд специальной военной операции состоялись допросы двух ключевых фигурантов. Речь идёт о бывшем начальнике управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России полковнике Викторе Таразевиче и предпринимателе Дмитрии Мизгире. Об этом передаёт РИА «Новости».

Таразевич и Мизгир обвиняются в присвоении 700 миллионов рублей в процессе исполнения государственного оборонного заказа. Преступление, по версии следствия, было совершено в 2024–2025 годах при организации поставок мясных консервов в районы проведения СВО и контртеррористических операций.

«На днях были допрошены Таразевич и Мизгир, они опровергают версию обвинения», — сообщает источник СМИ.

В настоящее время Таразевич и Мизгир находятся под стражей. Кроме них, в рамках этого же дела проходят ещё четыре человека: генеральный директор ООО «Нармяспром» Алексей Баранов и коммерческий директор этого же общества Дмитрий Вислобоков, а также генеральный директор ООО «МПК «Селятино» Артём Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук. Двое последних в настоящий момент объявлены в розыск.

Следствие полагает, что участники группы намеренно занижали себестоимость тушёного мяса, используя при производстве более дешёвые ингредиенты, которые не соответствовали утверждённым стандартам и техническим условиям.

Из материалов дела также следует, что предприниматель Мизгир, действуя в составе организованной группы, выступал связующим звеном между руководителем «МПК «Селятино» Барышковым и полковником Таразевичем. Кроме того, используя личные связи, он заранее получал сведения о возможном привлечении сообщников к уголовной ответственности и оперативно оповещал их об этом, что, по мнению следствия, было направлено на сокрытие следов преступления.

Ранее Life.ru писал, что защита коммерческого директора «Нармяспрома» Дмитрия Вислобокова, проходящего по делу о хищении 700 миллионов рублей при поставках некачественной тушёнки в зону спецоперации, подала апелляцию с просьбой изменить ему меру пресечения. Адвокаты настаивают, что тяжёлое состояние здоровья их подзащитного не позволяет ему находиться в следственном изоляторе.