Обвиняемого в поставках некачественной тушёнки на СВО просят отпустить из СИЗО

Защита коммерческого директора «Нармяспрома» Дмитрия Вислобокова, проходящего по делу о хищении 700 миллионов рублей при поставках некачественной тушёнки в зону спецоперации, подала апелляцию с просьбой изменить ему меру пресечения. Адвокаты настаивают, что тяжёлое состояние здоровья их подзащитного не позволяет ему находиться в следственном изоляторе. Соответствующая жалоба будет рассмотрена судом в пятницу. Об этом передаёт РИА «Новости».

По мнению защиты, Вислобоков страдает заболеваниями, входящими в перечень, препятствующих содержанию под стражей, однако следователи отказали в проведении медицинского освидетельствования. Защита обратила внимание суда на то, что инкриминируемое фигуранту деяние относится к предпринимательской сфере, что предполагает применение более мягкой меры, не связанной с арестом. В подтверждение своей позиции они представили заключение эксперта, но суд первой инстанции его не принял.

Вместе с Вислобоковым по делу проходят полковник Виктор Таразевич, генеральный директор «Нармяспрома» Алексей Баранов (в отношении которого также подана апелляция), гендиректор ООО «МПК Селятино» Артем Барышков, технолог предприятия Зинаида Грищук и предприниматель Дмитрий Мизгир. Следствие подозревает их в хищении бюджетных средств при поставках некачественных мясных консервов в зону СВО. В рамках расследования назначена комплексная экспертиза продукции, образцы тушёнки переданы в подведомственный Россельхозу центр для проверки качества.

Ранее Life.ru писал, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко после этапирования в колонию № 49 в районе Миша-Яги (Республика Коми) начал испытывать заметное ухудшение состояния здоровья и существенную потерю веса. Защита утверждает, что на фоне новых условий содержания у него обострились хронические заболевания, появились нарушения в области пальцев рук.