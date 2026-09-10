Защита фигуранта дела о поставках тушёнки на СВО попросила о его медобследовании

Защита коммерческого директора «Нармяспрома» Дмитрия Вислобокова попросила главного военного прокурора Валерия Петрова содействовать проведению его медицинского обследования. Обращение связано с двумя тяжёлыми заболеваниями, выявленными у фигуранта дела о хищении 700 млн рублей при поставках тушёнки в зону СВО, сообщает РИА «Новости».

Адвокаты считают, что состояние здоровья Вислобокова требует проверки. По их данным, у него диагностированы два тяжёлых заболевания, а одно из них входит в перечень болезней, несовместимых с содержанием под стражей. При этом для медицинского освидетельствования нужны результаты обследования в стационаре. Именно их сейчас нет в материалах дела. Защита утверждает, что получить такие документы без разрешения следователя невозможно, который отказывает в этом из-за «отсутствия» полномочий.

Теперь защита просит прокуратуру проверить ситуацию и обеспечить возможность обследовать Вислобокова в стационаре с последующим медицинским освидетельствованием. Фигурант находится в СИЗО с мая.

Напомним, бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Виктор Таразевич и предприниматель Дмитрий Мизгир обвиняются в присвоении 700 миллионов рублей в процессе исполнения государственного оборонного заказа. Преступление, по версии следствия, было совершено в 2024–2025 годах при организации поставок мясных консервов в районы проведения СВО и контртеррористических операций. Кроме них в рамках этого же дела проходят ещё четыре человека: генеральный директор ООО «Нармяспром» Алексей Баранов и коммерческий директор этого же общества Дмитрий Вислобоков, а также генеральный директор ООО «МПК «Селятино» Артём Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук.