Защита Мизгира опровергла признание вины по делу о поставках тушёнки на СВО

Защита предпринимателя Дмитрия Мизгира опровергла сообщения о том, что он признал вину и заключил досудебное соглашение по делу о хищении 700 млн рублей при поставках тушёнки в зону СВО.

Адвокат бизнесмена заявил РИА «Новости», что Мизгир не давал признательных показаний и не заключал сделку со следствием. По словам защитника, появившаяся ранее в СМИ информация не соответствует действительности.

В июле Мизгира задержали в Белоруссии, после чего доставили в Москву и арестовали. Вместе с ним по делу проходят ещё пять человек, среди которых бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич.

Следствие считает, что фигуранты похитили 700 млн рублей при поставках мясных консервов для нужд СВО и контртеррористических операций. По версии правоохранителей, стоимость продукции снижали за счёт более дешёвых ингредиентов, не предусмотренных стандартами и техническими требованиями.

Образцы тушёнки сейчас переданы в подведомственный Россельхозу центр для проведения комплексной экспертизы.

Ранее Life.ru писал, что Мизгира и полковника Виктора Таразевича допросили по делу о хищении 700 млн рублей. Тогда оба фигуранта также опровергали версию обвинения. Следствие полагает, что при производстве консервов использовались более дешёвые ингредиенты, не соответствовавшие установленным требованиям.