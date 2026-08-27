Мизгир заключил сделку со следствием по делу о некачественных консервах для МО

Предприниматель Дмитрий Мизгир заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о поставках некачественных консервов для Минобороны РФ. После этого бизнесмен начал давать признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Другие арестованные коммерсанты также стали признавать вину и давать показания. Их дело связано в том числе с бывшим начальником продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения военного ведомства полковником Виктором Таразевичем. При этом позиция самого офицера остаётся противоположной показаниям коммерсантов. Таразевич не признаёт вину и настаивает, что не имеет отношения к предъявленным ему обвинениям.

Ранее в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при поставках продовольствия для нужд специальной военной операции состоялись допросы двух ключевых фигурантов. Таразевич и Мизгир обвиняются в присвоении 700 миллионов рублей в процессе исполнения государственного оборонного заказа. Кроме них, в рамках этого же дела проходят ещё четыре человека. Преступление, по версии следствия, было совершено в 2024–2025 годах при организации поставок мясных консервов в районы проведения СВО.